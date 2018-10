Bedreigde eik in berm A58 ’boom van het jaar’

Ⓒ ERALD VAN DER AA

ULVENHOUT - De met kap bedreigde eikenboom in de middenberm van de A58 in Brabant is uitgeroepen tot ’Boom van het jaar’. In totaal stemden 2834 mensen op de ’Troeteleik’, zoals hij ook wel liefkozend wordt genoemd. Het is een duidelijke overwinning: nummer twee, de zogeheten Troostboom op landgoed TerWorm bij Heerlen, kreeg 1858 stemmen.