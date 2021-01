Gemeentehuis Beverwijk weer vrijgegeven, ambtenaren en politie naar huis

Binnenland

Dode bij schietpartij Nijmegen is 37-jarige man

Bij een schietpartij in een woning in Nijmegen is dinsdag een 37-jarige man om het leven gekomen. Er zijn meerdere personen aangehouden. De nasleep van de schietpartij aan de 44e straat in de wijk Lankforst heeft dinsdagavond tot laat in de avond veel bekijks getrokken. Volgens de politie had het sl...