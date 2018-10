’Nederlanders kennen privacyrechten niet’

Uit een onderzoek van accountantskantoor KPMG blijkt dat 98 procent van de Nederlanders op de hoogte is van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Die is eind mei ingegaan. In maart, voor de invoering van de richtlijn, wist meer dan 80 procent juist niet dat er nieuwe regels op komst waren.

Maar van de mensen die nu „met overtuiging” zeggen te weten dat de regels bestaan, weten ongeveer twee op de drie niet welke nieuwe rechten ze eigenlijk hebben gekregen. En minder dan de helft is van plan om organisaties en bedrijven te vragen om hun persoonsgegevens weg te halen.

De meeste ondervraagden zeggen dat ze privacy heel belangrijk vinden, maar minder dan de helft verwijdert cookies of controleert wat voor persoonlijke informatie ze op sociale media delen. Slechts één op de vijf surft incognito.

Een andere uitkomst uit het KPMG-onderzoek: „Burgers die wel gebruik maken van hun nieuwe rechten richten hun pijlen met name op de overheid en zorgaanbieders om persoonsgegevens te kunnen inzien. Als het gaat om het laten verwijderen van persoonlijke data voeren bedrijven als Facebook en Twitter de ranglijst aan.”