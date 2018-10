Twee doden bij eenzijdig ongeval Amsterdam

Het ongeluk gebeurde rond 3.00 uur. De personen raakten zwaargewond en zijn later aan hun verwondingen overleden. De politie onderzoekt de zaak en vraagt getuigen zich te melden.

De auto waar de personen in zaten is vermoedelijk met hoge snelheid van de weg geraakt en tegen een boom tot stilstand gekomen, meldt de politie. De identiteit van de slachtoffers is nog niet officieel vastgesteld.