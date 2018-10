Churisan (45) al ruim zes maanden vermist

Churisan Allen is voor het laatst gezien in Amsterdam en reed toen in een witte Volkswagen Golf Blue Motion met kenteken 35-TXZ-9.

Meerdere scenario’s rond zijn vermissing worden onderzocht, waaronder ook een mogelijk vrijwillig vertrek. Omdat de recherche het vermoeden heeft dat hij mogelijk slachtoffer is geworden van een misdrijf, roept de recherche getuigen op hun informatie te delen met de politie.

Churisan heeft een donkere huidskleur en zwart kort krullend haar. Hij is ongeveer 1.90 meter lang en heeft een tenger postuur. Wat opvalt is een spleetje in zijn kin. Hij droeg de dag van zijn verdwijning mogelijk een donker joggingspak. Op dinsdag 10 april reed hij in een witte Volkswagen Golf Blue Motion met het kenteken 35-TXZ-9, ook dit voertuig is sindsdien niet meer aangetroffen.

Tips

Wie heeft Churisan Allen na zijn verdwijning gezien of gesproken? En wie heeft de witte Volkswagen Golf gezien waarin hij reed? De politie vraagt uw informatie bekend te maken via 0800-6070 of maak gebruik van Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. Het programma Opsporing Verzocht besteedt vanavond ook aandacht aan de zaak.

In verband met een oefeninterland is de uitzending verplaatst naar NPO 3 om 22.10 uur. De herhaling is op woensdag 17 oktober om 12.05 uur op NPO 2. Ook het regionale Opsporingsprogramma Bureau Hengeveld besteedt aandacht aan deze vermissingszaak.