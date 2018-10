Maya verloor haar zoontje (3): De pijn is te heftig, het gemis te groot

Riley-Jay voelde zich al anderhalve maand voor de diagnose niet lekker. Op 15 juni 2015 hoorden we dat hij neuroblastoom had, een agressieve, zeldzame vorm van kinderkanker. Hij heeft in zijn korte leventje chemo, bestraling, stamceltransplantatie, een operatie en immuuntherapie gehad. Dat laatste in Philadelphia, met behulp van fundraising. Het was heel zwaar voor hem, maar hij was heel sterk.

Sterk

Dat zei hij ook altijd als hij weer naar een behandeling moest: 'Mama, Riley-Jay is STERRUK.' Vol trots liet hij dan zijn spierballen zien. Mijn man heeft dat woordje STERK als tattoo op zijn hand laten plaatsen. Als er iets is of er moet iets gebeuren dan zeggen wij tegen elkaar: Wij zijn STERRUK!'

Tussen de behandelingen door waren er altijd twee à drie dagen waarop hij zich beter voelde. We pakten dat moment om leuke dingen met de familie te doen. We gingen dan vaak met mijn ouders picknicken in het park of naar een speeltuin met een glijbaan. Glijbanen, daar was hij dol op. Dit deden wij om het leven te vieren, om alles eruit te halen wat er inzat.

Knuffels

Mijn Riley-Jay, ons cookie zoals we hem thuis noemden, was een geboren grappenmaker. Hij had altijd de lachers op zijn hand. Als wij bijvoorbeeld naar een winkel gingen kreeg hij altijd wel mensen aan het lachen. Hij was iemand die een feestje van het leven maakte met zijn grapjes, een echte levensgenieter. Een heel lief, bijzonder en positief kind.

Tastbare herinnering

Het meeste mis ik zijn knuffels, de handjes om mijn nek. Riley-Jay was een echt knuffelkontje. Dat was ons dingetje. Met mijn man stoeide hij meer. Die gooide hem in de lucht en samen rolden ze al lachend door het huis.

Hij is overleden op 13 december 2016. Soms kan ik het niet bevatten. Ik denk dat ik dat nooit volledig zal doen. Het is een onbewust proces, mogelijk om mezelf te beschermen. De pijn is te heftig, het gemis is te groot. Het is ook niet te begrijpen. Hoe moet dat ook?

Ik omarm het gegeven dat we drie jaartjes en acht maanden samen hebben mogen zijn. Dat is een groot cadeau. Ik ben blij met de tastbare herinnering die ik heb laten maken. Begin december 2016 heb ik contact gehad met Petra Flach van Bodycasting. Ik wilde graag de verbintenis van mijn gezin vast laten leggen in een kunstwerk, een handenkrans.

Meest dierbaar

Het is ons verhaal van een ondoorbroken cirkel, een onbreekbare band, een keten waarin alle schakels meetellen en die geen begin en geen eind kent. Helaas is hij veel sneller overleden dan we zagen aankomen en is Petra vlak na zijn overlijden bij ons thuis gekomen.

Daar hebben we met z’n viertjes elkaars handen vastgehouden en heeft Petra met liefde en aandacht onze handen vereeuwigd in een tastbaar en persoonlijk kunstwerk van hars. Dat beeld van onze vier handen is één van mijn meest dierbare bezittingen. Je ziet eraan hoe close we waren met ons viertjes. Zelfs nog in de dood. Als er brand zou uitbreken is dat het eerste wat ik van de muur ruk en meeneem."

Zwanger

Ondanks al het verdriet is er ook mooi nieuws: "Mijn man en ik wilden na de dood van Riley-Jay heel graag naar New York. Daar zit een arts die ons heel goed geholpen heeft. Die hadden we alleen over de mail en telefonisch gesproken.

We wilden hem graag ontmoeten en bedanken. Al in het vliegtuig voelde ik me niet lekker. Eenmaal daar aangekomen deed ik een zwangerschapstest: ik was zwanger! We hebben nog een heel lief jongetje mogen krijgen: Quinn Ché Riley, vernoemd naar zijn broer. Quinn lijkt sprekend op Riley-Jay. Heel bijzonder."

