Strikt Privé

Het was spannend om SARAH FERGUSON weer eens in de koninklijke familie opgenomen te zien. Ruim twintig jaar bleef zij na de scheiding van PRINS ANDREW in 1996 op het paleis persona non grata, maar op de huwelijksdag van haar jongste dochter ging zelfs PRINS PHILIP met haar op de foto.

Ik ontmoette ’Fergie’ ooit in Londen en had daar een geanimeerd gesprek met haar, net op het hoogtepunt van de scheidingsoorlog toen de royals behoorlijk met haar in de maag zaten. Nu lijkt alles echter vergeten en vergeven en sluiten ingewijden zelfs niet uit dat Andrew en Sarah ooit weer bij elkaar komen. Deels wonen zij ook alweer samen. ’We zijn het gelukkigste niet getrouwde stel ter wereld,’ zeggen ze zelf.

Dat is wel eens anders geweest!