Toch hogere boete ex-student met ov-kaart

Het CDA en de VVD pleitten al langer voor een hogere boete, maar stuitten op verzet van minister Jet Bussemaker en de Kamer. Die laatste stemde dinsdag toch in met de hardere aanpak van studentenkaartmisbruikers. D66-Kamerlid Paul van Meenen bedong wel dat studenten die hun kaart niet opzeggen maar die ook niet gebruiken aan de boete ontkomen.

Liefst zou de Kamer zien dat de studentenkaart automatisch afloopt als een student daarop geen recht meer heeft. Bussemaker hield tot dusver vol dat dat onmogelijk is, maar de Kamer riep haar toch op dat te regelen.

De studentenorganisaties LSVb en ISO noemen de hogere boete disproportioneel en vinden ook dat eerst andere opties serieus onderzocht dienen te worden, zoals de OV-kaart automatisch stopzetten. Dat lieten zij in een reactie weten.

Jarmo Berkhout, voorzitter van de LSVb: ,,De beste oplossing is de ov-kaart automatisch te laten aflopen. Het is onvoorstelbaar dat geen systeem denkbaar is waarin de poortjes gewoon dicht blijven als je onrechtmatig gebruik maakt van je ov-kaart. Waarom meteen studenten beboeten?’’