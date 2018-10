Nachtwacht geeft straks alle geheimen prijs

„Nee, het schilderij is er niet slecht aan toe, maar er moet wel iets gebeuren”, stelt directeur Taco Dibbits van het Rijksmuseum in Amsterdam. „We houden elke dag de conditie van De Nachtwacht scherp in de gaten en de laatste tijd zien we een witte waas bij het hondje rechtsonder op het doek opzetten. Ook zijn enkele eerdere overschilderingen, retouches genaamd, verkleurd.”

Millimeter voor millimeter

Wat er precies allemaal moet gebeuren, weet Dibbits nog niet. „We gaan in juli volgend jaar eerst met geavanceerde technieken, zoals extreem hoge resolutiefotografie het doek millimeter voor millimeter in kaart brengen. Hiermee kunnen we niet alleen het oppervlakte van schilderij onderzoeken, maar alle lagen van vernis tot doek. Op basis van die data-analyse wordt vervolgens een behandelplan opgesteld.”

Hoe lang de complete restauratie gaat duren, is evenmin te voorspellen. „Het kan een jaar zijn, misschien twee jaar. We weten het nu nog niet. Dat hangt van de onderzoeksresultaten af”, zegt Robert van Langh, hoofd van het restauratieatelier van het Rijksmuseum die het onderzoek zal gaan leiden.

’Al onze geheimen prijs’

„Het unieke is dat het publiek elke ingreep die we straks gaan doen op zaal kan volgen. De Franse architect Jean Michel Wilmotte heeft een speciale glazen vitrine ontworpen met extreem helder glas, waardoor iedereen goed zicht heeft op het complete proces. We geven al onze geheimen prijs. Op zaal zullen onze restauratoren persoonlijk uitleg geven. Ook online is alles te volgen. Zelfs Rembrandt-liefhebbers in Amerika of Australië hoeven zo niets te missen van de opknapbeurt van hun favoriete schilderij.”

Aanvallen

Het is al meer dan veertig jaar geleden dat de laatste grote restauratie van De Nachtwacht, geschilderd in 1642 in opdracht van de schutters van het Amsterdamse Kloveniersgilde, werd uitgevoerd. „Dat was in 1976, een jaar nadat het doek voor de tweede keer met een mes was aangevallen door een verwarde man. Eerder gebeurde dat ook al in 1911. Het schilderij heeft een turbulent verleden. Want in 1715 is er al eens een stuk vanaf gesneden en in 1990 moest het ook nog een aanval met bijtend zuur doorstaan. Gelukkig bleef die schade beperkt tot het vernis”, vertelt Dibbits.

Hij noemt het schilderij ’een ode aan de stad Amsterdam’. Burgemeester Femke Halsema onderschrijft dat. „Dit schutterstuk is een symbool van onze stad, hoe mensen van diverse gezindten, katholiek, remonstrants en protestant samen zich inzetten voor Amsterdam.” Dibbits knikt: „Gewoonlijk staat bij een groepsportret iedereen op een rij. Maar Rembrandt was een rebel, hij heeft hier iets heel bijzonders gedaan. Hij maakte van dit portret een verhaal. Het schilderij toont echte individuen die samen leven en werken.”

Symbool

Het doek – verreweg het belangrijkste en beroemdste kunstwerk uit de collectie van het Rijksmuseum – is eigendom van de gemeente Amsterdam, die het schilderij al in 1808 in beheer van het Rijksmuseum heeft gegeven. „Het museum is destijds in 1885 als een kathedraal rondom De Nachtwacht gebouwd. Op het hoogaltaar zie je hier echter geen Christus aan het kruis, maar een uniek portret van de burgers van de stad. Daarmee is het ook een symbool van onze Nederlandse samenleving.”

In 2019 is het precies 350 jaar geleden dat Rembrandt op 4 oktober 1669 stierf. Dit wordt uitgebreid herdacht middels diverse tentoonstellingen in zes Nederlandse musea, waaronder De Lakenhal in Leiden en het Fries Museum Leeuwarden. Het Rijksmuseum heeft twee grote tentoonstellingen gepland als eerbetoon van de Oude Meester. Vanaf 15 februari zijn voor het eerst in de geschiedenis echt alle schilderijen, tekeningen en prenten van Rembrandt uit de eigen collectie tegelijk te zien. Later, in het najaar, opent de expositie Rembrandt-Velázquez, waarop werken van onze Hollandse meester naast die van zijn Spaanse tijdgenoot getoond worden.