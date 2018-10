Top OM Zeeland-West-Brabant stapt op

Van der Voort maakt vrijwillig plaats en doet dat per 15 november. Ook de plaatsvervangend hoofdofficier en de directeur bedrijfsvoering stappen eind dit jaar op zodat het parket met een nieuwe leiding verder kan, aldus het OM.

Het vertrek van de top volgt op een onderzoek naar de cultuur binnen het parket. Dat gebeurde naar aanleiding van signalen en geluiden over de werksfeer en een gebrek aan transparantie binnen het parket. Medewerkers konden anoniem meldingen doen over hun zorgen. Er kwam zo’n reeks aan klachten binnen, dat een onderzoek werd ingesteld.

Klachtenregen

NRC meldde in juli dat veel van die klachten zou gaan over de manier waarop is omgesprongen met officier van justitie Lucas van Delft. Die werkte tot 2015 bij het parket Zeeland-West-Brabant, maar werd overgeplaatst toen hij anoniem had gemeld dat er een liquidatie op hem aanstaande zou zijn. Een jaar later bleek dat hij die dreiging zelf in scène had gezet. De zaak werd geseponeerd.

Hij mocht twee jaar niet werken als officier en ging weer aan de slag als juridisch medewerker in Rotterdam. Daar promoveerde hij weer naar de positie van officier van justitie, bleek eerder dit jaar.

Het OM wil niet ingaan om de aard van de klachten, aldus een woordvoerder dinsdag. Hij laat het bij een verklaring van het OM die dinsdagochtend werd gepubliceerd.

Ruimte bieden

De resultaten van het onderzoek, dat volgde op de klachtenregen en is uitgevoerd door het Bureau Integriteit Openbaar Ministerie (BIOM), is besproken met de top van het parket. Dat stapt nu op. De komende tijd wordt gekeken hoe die sfeer moet verbeteren.

Van de Voort zegt met zijn vertrek ruimte te willen bieden voor een nieuwe start met een beter werkklimaat.