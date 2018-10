Ouders zoeken nieuwe leraar: groep 7 zit thuis

En dus werd groep 7 gisteren onverwacht naar huis gestuurd. Moeder Sonja: „Het jaar startte al niet zo lekker. De vaste leerkracht bleek na een maand opeens een baan te hebben gevonden als adjunct-directeur elders. Een invalleraar zou tot april blijven. Maar gisteren werden we verrast met de mededeling dat deze invaldocent ermee stopt. En dat er geen alternatief voorhanden is omdat de invalpoule leeg is. Dus zit mijn dochter thuis.”

Alles uit de kast

Omdat de school vroeg of ouders hun netwerk wilden aanspreken, plaatste Sonja de vacature op Facebook. „Ik trek alles uit de kast. Want dit is heel vervelend voor de kinderen. Groep 7 is een belangrijk jaar; daarin wordt het voorlopig schooladvies gegeven. Ik merkte al dat er nauwelijks toetsen werden afgenomen en er weinig aandacht was voor aardrijkskunde en Engels.”

Of de oproep van Sonja effect heeft, is nog de vraag. Bij de overkoepelende Stichting School worden op dit moment de docenten nagebeld die worden genoemd op Facebook. „We schuimen overigens altijd al actief het internet af, maar deze actie zou ook kunnen helpen. Betrokkenheid van ouders is altijd goed, maar op deze manier hebben we het nog niet meegemaakt.”

’Genoeg ouders voor het blok gezet’

Voor werkende ouders is het extra vervelend als kinderen noodgedwongen thuiszitten. Sonja: „Ik heb een flexibele baan en kan thuiswerken. Dus hoef ik geen extra oppas te regelen voor mijn dochter. Maar er zijn genoeg ouders die voor het blok worden gezet. Ook al kan de school er niets aan doen, die is klaar met pleisters plakken en schuiven met docenten. Dat ze een groep naar huis sturen, snap ik wel.”

Volgens basisschooldirecteur Roelie Renzema is het naar huis sturen van leerlingen de laatste optie. De kinderen verdelen over andere klassen levert volgens haar een te hoge werkdruk op voor de andere docenten.