Vier PvdA’ers willen lijsttrekker worden

De strijd gaat tussen Mei Li Vos, Ruud Koole, Jeroen Recourt en Esther-Mirjam Sent. Het zijn allemaal bekenden in de partij. Zo waren Mei Li Vos en Jeroen Recourt voor de laatste verkiezingen nog Tweede Kamerlid. Koole is zelfs partijvoorzitter geweest.

Sent is de huidige fractievoorzitter in de Eerste Kamer. Daar stapte fractievoorzitter Marleen Barth eerst op nadat onder andere bleek dat ze op een luxe vakantie was tijdens een belangrijk debat. Haar opvolger, André Postema, trok zich vrij snel als fractievoorzitter terug. Hij bleek als bestuursvoorzitter van het VMBO in Maastricht er een potje van te hebben gemaakt. Wel bleef hij aan als senator. Hij heeft zich niet opnieuw als kandidaat-Kamerlid aangemeld.

Van 5 tot 14 november mogen de leden hun stem uitbrengen op hun favoriete kandidaat. Het kwartet gaat ook nog twee keer met elkaar in debat, in Assen en Breda.

Kiezers kunnen overigens niet direct kiezen op de lijsttrekker in de Eerste Kamer. Zij stemmen volgend jaar bij de Provinciale Statenverkiezingen en vanuit de provincies wordt er, door de aldaar gekozen partijen, voor de senaat gestemd.