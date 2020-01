Chinees stel op cruiseschip niet besmet met coronavirus

De bemanning van de Costa Smeralda had alarm geslagen toen een Chinese vrouw koorts kreeg. De 54-jarige passagier werd vervolgens geïsoleerd. Het Italiaanse ministerie van Volksgezondheid meldde donderdagavond dat de vrouw en haar reisgezel niet zijn besmet met het Wuhan-virus, dat aan 170 mensen het leven heeft gekost.

Het schip ligt in de haven van Civitavecchia met 1000 bemanningsleden en 6000 passagiers aan boord, onder wie circa 750 Chinezen. „Er is geen paniek. We vinden het alleen jammer dat we Rome vanochtend niet konden bezoeken. Vooral nu het weer zo mooi is”, zei een 36-jarige Poolse opvarende, die met haar gezin op vakantie is.

Onder de passagiers op het cruiseschip in de haven van de Italiaanse stad Civitavecchia zijn ook 19 Nederlanders. Dat meldde een woordvoerder van rederij Costa Crociere donderdag aan De Telegraaf. „Ze maken het goed.” De toeristen kunnen al de hele dag geen kant op.

De autoriteiten in de stad bij Rome namen geen risico en namen tests af om te kijken of het daadwerkelijk om het coronavirus gaat. Totdat dat duidelijk was mochten de vakantiegangers het schip van rederij Costa Crociere niet verlaten.

De vastgelopen Costa Smeralda cruise. Ⓒ AP

Bekijk ook: Ophef om coronakolonie op bountyeiland

Het Chinese koppel kwam op 25 januari aan op de luchthaven van Milaan. Eerder deze week gingen ze aan boord in de havenplaats Savona. Het schip meerde in de dagen daarna achtereenvolgens aan in Marseille, Barcelona en Palma de Mallorca, om donderdag aan te komen in Civitavecchia, ten noorden van Rome.

„Onze trip lijkt zo te veranderen in een nachtmerrie”, zegt één van de passagiers tegen Italiaanse media.

Bekijk ook: Kosten Nederlandse evacués Wuhan worden vergoed

Tips, aan boord of weet u meer? App naar onze whatsapp tiplijn. Of zet ons nummer in je telefoon: +31 613650952