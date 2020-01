Coronavirus: 6000 cruisetoeristen vast op schip

Een uit China afkomstige vrouw meldde zich met hevige griepverschijnselen. De autoriteiten in de stad bij Rome nemen geen risico en nemen momenteel tests af om te kijken of het daadwerkelijk om het coronavirus gaat. Totdat duidelijk is wat er aan de hand is, mogen de vakantiegangers het schip van rederij Costa Crociere niet verlaten.

De echtgenoot van de vrouw uit Hongkong is al getest en hij bleek het virus niet bij zich te dragen. Het koppel kwam op 25 januari aan op de luchthaven van Milaan. Eerder deze week gingen ze aan boord in de stad Savona.

„Onze trip lijkt zo te veranderen in een nachtmerrie”, zegt één van de passagiers tegen Italiaanse media. De rederij verwacht later vandaag met meer duidelijkheid te komen.

