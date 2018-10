Eisen van acht jaar om voorbereiden liquidatie

AMSTERDAM - Tegen twee mannen uit Amsterdam zijn celstraffen van acht jaar geëist omdat zij een liquidatie zouden hebben voorbereid in 2017. De twee (24 en 28 jaar) werden in mei vorig jaar bij Zaltbommel door een arrestatieteam van de politie klemgereden en aangehouden. Met die arrestatie is een liquidatie voorkomen, zegt het Openbaar Ministerie.