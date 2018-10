Bewoners na steekpartij meisje (17): ’Afschuwelijk toch?’

Het meisje raakte gewond aan haar arm en in de buikstreek. Een traumahelikopter moest op een veldje achter het park landen zodat eerste hulp kon worden verleend. Een dag later zorgt het geweldsincident nog altijd voor spanning. „Mijn hart gaat tekeer”, erkent een vrouw die zojuist de trambaan is overgestoken. „Ik loop elke dag door het park naar mijn zus en ben echt bang”, knikt ze richting Park Transwijk.

Lachgaspatronen

Het gebrek aan informatie voedt de grootste angst. „Was dit nou iemand die zijn vriendin heeft neergestoken of loopt er hier een gek met een mes rond”, wil ze weten. Een bejaarde vrouw tilt haar hondje richting het grasveld naast de flat. Was de straat gisteren nog afgezet voor de toegesnelde hulpdiensten, nu is het er stil. „Dit is een rotstukkie”, wijst ze naar het stoepje dat grenst aan de flats en het grasveld waar de traumaheli gisteren landde. „Jongens op scooters, drugsgebruikers. Fijn is het hier niet. Laatst heb ik nog zestig lachgaspatronen opgeruimd. Zestig!”

De politie bevestigt dat de steekpartij zeer vermoedelijk een gevolg was van een conflict in de relationele sfeer. Ook de dame met hond stoort zich aan het gebrek aan informatie. „Laatst is er verderop een persoon van het balkon gesprongen, daar hoor je nooit meer wat van.” Zo hebben omwonenden ook geen idee wie het gewonde meisje is. „Ze woonde niet in onze flat”, aldus een bewoonster. „Maar wat er ook is gebeurd, dit verdient zo’n kind niet. Afschuwelijk toch?”

Dat er vrijdagavond ook al een man aan de Rooseveltlaan werd neergestoken, is voor de politie reden om rekening te houden met een mogelijk verband. „Dat nemen we mee”, aldus een woordvoerder.