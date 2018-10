Huiszoeking bij linkse Franse leider: ’Politieke aanval’

Jean-Luc Mélenchon Ⓒ Bloomberg

PARIJS - Bij de linkse Franse partijleider Jean-Luc Mélenchon is dinsdag huiszoeking gedaan. De oprichter en voorman van La France insoumise (LFI - Opstandig Frankrijk) reageerde via sociale media woedend op de acht agenten in zijn woning. Hij zei dat er ook bij andere mensen van de LFI huiszoekingen zijn gedaan. Het is volgens Mélenchon een politieke manoeuvre van de regering.