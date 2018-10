Zaak-Khashoggi: Turkije doorzoekt woning Saoedische consul

De politie onderzoekt wat er met de Saoedische journalist Jamal Khashoggi is gebeurd. Hij ging 2 oktober het consulaat binnen en is nooit meer teruggezien. De Turkse autoriteiten stellen dat hij in het pand is gemarteld en vermoord. Saoedi-Arabië heeft dat weersproken, maar zou inmiddels discreet erkennen dat er iets mis is gegaan met een verhoor van Khashoggi in het pand.

Khashoggi is ingezetene van de VS waar hij ook voor The Washington Post werkte. Hij uitte veel kritiek op de Saoedische machthebber, kroonprins Mohammed bin Salman. Bij diens vader, koning Salman bin Abdulaziz al-Saud, is dinsdag de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo op bezoek om over de affaire Khashoggi te praten.