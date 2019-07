Nieuwe groepsverkrachting wekt woede Spanjaarden

Het meisje wist aan de jongens te ontsnappen en belde de politie. Ze werd onderzocht in het plaatselijke ziekenhuis, waar medici de verkrachtingen bevestigden. De politie noemde haar verhaal „coherent en waarachtig.”

Drie van de vier jongens weigerden te getuigen bij de politie. Een vierde deed wel zijn verhaal, maar zei dat hij onschuldig was.

De zaak wordt in de Spaanse media de ’nieuwe Manada van Manresa’ genoemd. Een soortgelijke zaak uit 2016, waarbij een 14-jarig meisje in een verlaten fabriek in Manresa door zes jongens werd misbruikt, wordt momenteel in de rechtbank behandeld en zorgt al weken voor volkswoede in Spanje.

Bekijk ook: Opnieuw Spaanse groepsverkrachters voor het hekje

Protest

Ook de nieuwe zaak wekt verontwaardiging. Gister gingen inwoners van Manresa de straat op, om de „hoogste straffen” te eisen voor de vier jongens.

Bekijk ook: Machocultuur onder vuur

Feministische groeperingen noteerden de afgelopen drie jaar ruim 125 groepsverkrachtingzaken in Spanje.