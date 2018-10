Hoekstra: opheldering Saoedi’s over Khashoggi

Minister Wopke Hoekstra Ⓒ ANP

DEN HAAG - De kans is klein dat minister Wopke Hoekstra (Financiën) volgende week naar Saoedi-Arabië gaat voor een internationale investeringsconferentie. Als dat land niet voldoet aan internationale verzoeken om opheldering over de verdwijning van journalist Jamal Khashoggi, of als blijkt dat het betrokken is bij diens dood, is het bezoek van de baan.