Schrappen lokale taks niet simpel

Er zijn volgens hem ’genoeg’ gemeenten waar alles goed is geregeld, de in te vullen formulieren zeer eenvoudig zijn en wordt geholpen met het invullen. Ook na het verstrijken van de inzendtermijn moeten aanvragen in behandeling worden genomen. Door te focussen op ’genoeg’ gemeenten waar alles goed gaat, doet hij alle aanvragers in de overige gemeenten tekort. Drie jaar geleden sprak ik een aanvrager die de moed had opgegeven: „Zo ingewikkeld, ik heb zitten huilen, kwam er niet uit. Kreeg geen hulp, moest steeds weer vragen beantwoorden en was uiteindelijk te laat en kreeg een afwijzing. Volgend jaar probeer ik het niet meer.”

We spraken af dat ik de volgende keer zou helpen. Dat heb ik geweten. Het heeft mij ruim twee middagen en veel overredingskracht gekost om toch maar door te zetten voor de aanvraag compleet was. Inclusief 50 pagina’s met bijlagen.

A. Timmerman,

Capelle aan den IJssel