Biologische tijd telt

De aarde is ingedeeld in 24 tijdzones. Logisch zou zijn dat wij in de zone zouden zitten waar de zon om 12 uur bovenaan de hemel staat. Maar door de zomertijd en economische motieven zitten we er bijna twee zones naast, namelijk 1 uur en 38 minuten.

S. de Joode, Oostzaan