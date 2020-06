Spook nieuwe lockdown doemt op in Duitsland

Ⓒ EPA

Berlijn - Uitgerekend op het moment dat half Duitsland op zomervakantie gaat, doemt het spook van een strenge quarantaine weer op. Door een enorme corona-uitbraak in de grootste slachterij van het land zijn vele honderdduizenden mensen in de West-Duitse regio rond Gütersloh opnieuw in een harde lockdown beland.