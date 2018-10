Flink bezuinigen op NPO3

Wat wel een prachtig pogramma was, was ’Er reed een trein naar Sobibor’ afgelopen zaterdag op NPO 2. Wat een indringende uitzending, ik heb m’n tranen de vrije loop gelaten. Er mag weleens meer aandacht komen voor de joodse mens die tot op de dag van vandaag nog steeds als een stuk vuil wordt behandeld door bepaalde groeperingen in de samenleving.

Jacobine Brummel,

Almere