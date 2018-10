Cokewasserij ontploft in woonwijk: ’Ooit gaat een gezin mee de lucht in’

Verbijsterd staan mensen te kijken hoe bulldozers omringd door agenten het pand verder slopen. De brand en de daaropvolgende ontploffing waren zo hevig, dat het pand gesloopt moet worden. „Dit gaat toch nergens meer over. Moet je kijken hoe het eruit ziet”, zegt een man die naar de restanten van wat ooit een huis was staat te kijken. „Hier hadden doden kunnen vallen. Je zult er naast wonen. Dan kun je zo maar mee de lucht ingaan.”

Omwonenden ergeren zich er vooral aan dat er midden in een woonwijk een drugslab zit. „Ooit was het een schimmig wereldje. Je wist dat het bestond maar merkte er weinig van. Maar mensen merken dat het nu steeds dichterbij komt. Overal worden hennepkwekerijen en drugslabs opgerold. En je weet dat het slechts een fractie is van wat er daadwerkelijk bestaat. We hebben het uit de hand laten lopen en dan krijg je dit. Het is echt een kwestie van tijd eer er een gezin mee de lucht ingaat. Maar hoe stop je dit? Het is een kwestie van vraag en aanbod. Mensen willen drugs, maar ze realiseren zich niet, of beter gezegd ze steken hun kop in het zand, wat voor wereldje er achter zit” vertelt een man die een straat verderop woont.

Tekst gaat verder onder de foto

Volgens buurtbewoners moet er veel fanatieker gespeurd worden. „Iedereen weet dat er in zijn buurt vreemde panden staan. Daar is dan altijd alles afgesloten en er gebeurt niets. De politie kan dan toch op zijn minst eens een kijkje gaan nemen? Tegenover het pand dat nu de lucht in is gegaan, staat ook een huis waar de rolluiken altijd van omlaag zijn. Wat gebeurt daar? Ik weet het, je kunt als politie niet zomaar ergens naar binnen gaan. Maar je kunt toch eens aanbellen en vragen of je eens naar binnen mag? Dan weet je al snel of het niet pluis is. Maar dat gebeurt te weinig. Ook dit pand was er zo een,” vertelt een buurtbewoner die liever anoniem blijft.

Bij de ontploffing raakte niemand gewond. Er is nog niemand opgepakt. Volgens een buurtbewoner was het huis eigendom van een man die al eerder met de politie in aanraking is geweest voor drugshandel.