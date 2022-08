Zorgen om toekomst van Dolfinarium: ’Dierenshow niet meer van deze tijd’

Buitenland

Britse vrouw (55) overleden nadat zij werd vertrapt door koeien

Een Britse vrouw van 55 is overleden nadat zij werd vertrapt door een woeste kudde koeien. Zij was haar hondje aan het uitlaten toen zij werd aangevallen door dertig koeien. Ondanks dat er al snel ambulances ter plaatse waren, mocht dat niet meer baten. Het drama vond plaats in Billingshurst, in Eas...