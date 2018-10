Erdogan: consulaat overgeschilderd

Het Saoedische consulaat is dinsdag doorzocht door de Turkse politie. Ⓒ EPA

ANKARA - Delen van het consulaat in Istanbul, waar de Saoedische journalist Jamal Khassogi van de aardbodem is verdwenen, zijn overgeschilderd. Dat zegt de Turkse president Erdogan. De Turkse politie heeft onderzoek in het consulaat gedaan en heeft ook gezocht naar chemische stoffen.