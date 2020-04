’Minder afhankelijk worden van geneesmiddelen uit China en India’

„Na de Tweede Wereldoorlog had elk Europees land zijn eigen antibioticafabrieken, elk land heeft weer afgebroken. Alleen Nederland en Oostenrijk maken nog een tussenproduct. Alles zit in India en China”, zei voormalig DSM-topman Sijbesma zondag bij Buitenhof. „Willen we voor onze geneesmiddelen zo afhankelijk zijn? Ik dat die vraag straks gesteld gaat worden.”

De adviseur van het kabinet roept verder op om Afrika niet te vergeten. Hij stelt dat het coronavirus en de gevolgen van het op slot zetten van Europese landen grote gevolgen heeft voor het door tal van problemen geteisterde continent. Sijbesma waarschuwt voor migratiestromen, als landen niet te hulp schieten.

App

Sijbesma is door het kabinet gevraagd om te helpen en adviseren bij de aanpak van de coronacrisis. Als coronagezant is hij onder andere betrokken bij het ontwikkelen van een app waarmee mensen kunnen zien of ze in de buurt zijn geweest bij iemand die besmet blijkt te zijn met corona.

Eerder deze week zei hij tegen De Telegraaf dat het mogelijk is dat de overheid in zee gaat met een Aziatische leverancier. Zondag kwam Sijbesma met een andere boodschap: „Het liefst zou ik een Nederlandse oplossing hebben.”

Een dag eerder opende het ministerie van Volksgezondheid een aanbesteding voor Nederlandse bedrijven en deskundigen. Het kabinet wil in de week voor 28 april een knoop doorhakken over een app.

Sijbesma herhaalde dat deelname aan zo’n app vrijwillig moet zijn, tijdelijk en binnen de grenzen van privacywetgeving. „De gegevens moeten na een paar weken gewist worden en beproeft zijn op hackers.”