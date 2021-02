Kinderpersconferentie: we krijgen een normale zomer

Of er in het kabinet wel eens discussie is over de coronamaatregelen? „Nou!”, beaamt Rutte. „Maar we hebben nooit echt ruzie. We hebben wel eens moeilijke vergaderingen. Maar die maken we dan met een koekje en een beetje lasagne weer goed.” De premier is meer gaan wandelen, zegt hij op de vraag welke hobby’s hij erbij heeft gekregen in de coronacrisis. „En ik ben veel meer gaan lezen. Zeker met die avondklok.” De Jonge zegt ’niet zo gek veel tijd voor hobby’s’ te hebben. Waarop Rutte schampert: „Alsof ík dat wel heb!”

Aanwezige kinderen en Jeugdjournaal-presentatoren stellen Rutte en minister Hugo de Jonge vragen over het coronavirus. Ⓒ ANP ROBIN VAN LONKHUIJSEN

In de zaal waar normaal de crisisbestrijders van het kabinet hun echte persconferentie houden, zitten nu acht kritische kinderen en twee presentatoren van het Jeugdjournaal. Licht en aankleding zijn vrolijker, de gebarentolken (de echte Irma Sluis en Corline Koolhof) vertalen extra levendig en lachen meer dan normaal. De vragen zijn soms licht en persoonlijk, maar getuigen meestal van zorgen en betrokkenheid. Wanneer kunnen we weer naar het stadion voor een voetbalwedstrijd? Komt er een vaccin voor kinderen? Wanneer kunnen ook de middelbare scholen weer open?

Scholen open

„We hopen dat dit niet zo heel lang meer duurt”, antwoordt De Jonge op de vraag over het voortgezet onderwijs. Hij doet net als Rutte zijn best bondig en eenvoudig te antwoorden. „Maar of we dan helemaal open kunnen, weten we nog niet.” In België gaan behalve de scholieren van de basisscholen ook die van de eerste en tweede van de middelbare naar school, houdt de presentator het tweetal voor. „Het liefst zou ik nog wel iets meer willen”, laat De Jonge doorschemeren. Heropenen van het voortgezet onderwijs moet wel in kleine stapjes. „Want als je iets opent, kun je eigenlijk niet meer terug.”

Met een omweg zou de kijker er zelfkritiek in kunnen zien voor het twee keer sluiten van de scholen. We moeten niet jojoën met de maatregelen, zegt De Jonge nog. Het gaat niet allemaal goed, maar we doen ons best, is de boodschap van Rutte, die zijn kabinetscollega Hugo wel ’een 7,5 tot een 8’ geeft voor zijn prestaties als coronaminister. „Ik zou het niet volhouden en ik maak er een diepe buiging voor.” Dat respect is wederzijds, glimt De Jonge. „Het is mooi om samen de klus te klaren.”

Vaccineren

Wanneer dat moment komt? „Ik denk dat we tegen de zomer al zo veel mensen hebben gevaccineerd dat we een redelijk normale zomer kunnen kunnen hebben.” Daarmee biedt het kabinet tegenover kinderen wat het doorgaans moeilijk lukt tegenover volwassenen: perspectief voor de nabije toekomst. Zelfs de schaduwzijde van de lockdown voor kinderen, zoals huiselijk geweld, blijft niet onbesproken. Meld het ’als je merkt dat iemand het niet fijn heeft thuis’, zegt De Jonge. „Praat erover.”

Rutte prijst de kinderen. Want ondanks dat corona hun levens op de kop heeft gezet, houden ze het maar mooi vol. „Jullie zijn een voorbeeld voor de volwassenen in Nederland. Recht uit mijn hart zeg ik: dank jullie wel.”

Fijn om eens rechtstreeks met de jeugd te praten, zegt de premier. „Dit hadden we veel eerder moeten doen.”