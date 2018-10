’Woonwagenbewoners mogen niet zomaar ergens staan’

Dat schrijft minister Kasja Ollongren (Binnenlandse Zaken) aan de Tweede Kamer naar aanleiding van recente kraakacties door woonwagenbewoners. Afgelopen zomer deed de D66-bewindsvrouw een oproep om gemeenten te wijzen op mensenrechten van woonwagenbewoners. Sta-plaatsen schrappen is uit den boze, zo schreef de minister. Het zogenaamde sterfhuisbeleid moest stoppen.

Bekijk ook: Landjepik door kampkrakers

Het kan volgens de minister niet de bedoeling zijn dat haar oproep wordt aangegrepen om zonder vergunning en toestemming een kamp ergens op te bouwen. Dat gebeurde de afgelopen weken wel, bijvoorbeeld in Mill, Spijkenisse, Drachtstercompagnie en Renkum. ,,Ook kan op deze manier niet bij gemeenten worden afgedwongen dat zij de heroverweging van het bestaande beleid bespoedigen’’, meldt de bewindsvrouw.

Doel van haar oproep was om duidelijk te maken welke mensenrechten in het geding zijn als het gaat om woonbehoefte van woonwagenbewoners. ,,Deze mensenrechten moeten gerespecteerd worden.’’ Ollongren wil gemeenten in hun zoektocht naar voldoende plekken wel genoeg ruimte en tijd geven. ,,Voor zover er aanleiding is tot wijziging van het lokale beleid.’’

Standplaatsen

Tot op heden was onduidelijk hoeveel woonwagenplekken er zijn in Nederland. Ook de behoefte daaraan was onbekend. Op verzoek van de minister is inmiddels duidelijk wat de huidige capaciteit is. In 2018 zijn in 310 gemeenten 7.723 standplaatsen. Uit verzamelde gegevens blijkt dat 38 procent van de standplaatsen in bezit is van gemeenten en 47 procent in bezit van woningcorporaties. De 310 gemeenten hebben bij elkaar 260 woonwagenlocaties. Komende tijd moet blijken of er genoeg plek is.

Donderdag debatteert de Tweede Kamer met de minister over woonwagenbeleid. CDA en VVD vrezen dat de oproep van Ollongren te makkelijk uit te leggen is als vrijbrief. De coalitiepartijen willen dan ook dat aan gemeenten en vertegenwoordigers van woonwagenbewoners wordt uitgelegd wat hun rechten en plichten zijn. Dat belooft Ollongren te gaan doen.