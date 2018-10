Ook cokewasserij in Hoogvliet

Agenten kwamen het lab op het spoor na een melding van een gaslucht bij het pand in de Klompemakerstraat. In de cokewasserij bij Rotterdam werd cocaïne uit een vaste stof gewassen. De cocaïne wordt met chemicaliën in een cokewasserij van de vaste stof gescheiden om te kunnen worden verhandeld. Zo kan cocaïne gesmokkeld worden, verwerkt in bijvoorbeeld kleding of kruiden.

Het is de tweede keer binnen een dag dat de politie een cokewasserij aantreft. Maandagavond explodeerde in Sittard een soortgelijk drugslab.