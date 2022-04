Bloedige video wijst op mogelijke oorlogsmisdaad Oekraïens leger: ’Kijk, hij leeft nog’

Buitenland

’Groep van 60 Russische elitetroepen weigert in Oekraïne te vechten’

Een groep van 60 Russische elitetroepen uit Pskov weigert volgens het lokale medium Pskov Province te vechten in Oekraïne. Deze groep soldaten is aan het begin van de oorlog naar Wit-Rusland gestuurd, maar weigerde mee te doen aan de invasie van het buurland Oekraïne. Het grootste deel is inmiddels ...