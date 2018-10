Generaties lang spijt als we niets doen

„We staan op het ’point of no return’. Zelfs als de opwarming van de aarde beperkt blijft tot 2 graden, zoals afgesproken in Parijs, zullen de gevolgen intenser worden. Miljoenen levens gaan verloren, de economie lijdt schade en arme mensen die het minst hebben gedaan om de problemen te veroorzaken zullen er het meest onder lijden”, zei Ban. Hij voegde er aan toe: „De tijd om in actie te komen, is nu, maar we kunnen het niet alleen doen. We zitten in hetzelfde schuitje. Als we nu niet optreden, zullen we hier de komende generaties spijt van hebben.”

De Commission on Global Adaptation wordt opgezet door zeventien landen. Behalve Nederland, waar het hoofdkantoor komt, zijn dat onder meer China, Canada, Duitsland en Groot-Brittannië. Ban is een van de voorzitters, samen met Microsoft-grondlegger Bill Gates en Wereldbank-baas Kristalina Georgieva. In 2020 is Nederland gastheer van een internationale top over aanpassing aan het nieuwe klimaat, de Climate Adaptation Action Summit. Daar zal de commissie laten zien wat er is gedaan en wat er nog moet gebeuren.