Kabinet laat zo’n vijftig neergestorte vliegtuigen en menselijke resten bergen

Dat schrijft minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) aan de Tweede kamer. In totaal zijn er in de Tweede Wereldoorlog in Nederland 5500 vliegtuigen neergestort, van maximaal vijftig toestellen is vermoedelijk wat terug te vinden. De D66-bewindsvrouw helpt gemeenten waar de vliegtuigen zijn neergestort. ,,De berging van een vliegtuigwrak is een complexe operatie, het ministerie komt met advies en middelen om gemeenten waar dertig tot vijftig vliegtuigen liggen te ontzorgen.’’

Ollongren besluit na onderzoek welke bergingen kansrijk zijn. Vervolgens worden gemeenten ingeschakeld om contact op te nemen met eigenaren van grond waarin een vliegtuigwrak met stoffelijke resten zit. Overleden piloten worden geïdentificeerd, waardoor vermissingen pas ruim 73 jaar na de Tweede Wereldoorlog worden opgelost.

Berging van vliegtuigen kost de overheid een half miljoen euro per wrak. Helemaal zonder risico is de klus niet, omdat in of rond wrakken regelmatig explosieven worden gevonden.