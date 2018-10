Man met kogelwerend vest en zware tas in wachtruimte Utrechts stadskantoor

Het stadskantoor in Utrecht. Ⓒ Thijs Rooimans

UTRECHT - Een man in een kogelwerend vest en met een zware tas is dinsdagmiddag in de wachtruimte van het Stadskantoor in Utrecht aangehouden. Volgens de politie gedroeg de man zich verdacht. Een woordvoerder kon niet zeggen of er iets in de tas van de man is aangetroffen.