Hoekstra: trip naar Saoedi-Arabië ligt niet in de rede

Dat zei de CDA-bewindsman zojuist in het vragenuurtje. De aanleiding is de verdwijning van de kritische journalist Khashoggi in het Saoedische consulaat in Istanbul.

Deze krant meldde eerder al op basis van ingewijden dat de kans dat het bezoek door zou gaan na alle tumult om de verdwenen journalist nihil was. Over een handelsmissie onder leiding van minister Kaag (Buitenlandse Handel) in december wordt later gesproken. Dit bezoek wordt anders gewogen, aangezien Hoekstra slechts een toespraak zou geven in Riyad en Kaag ook op regeringsniveau de mensenrechten ter sprake kan brengen.

Khashoggi bezocht begin deze maand het consulaat van Saoedi-Arabië in Turkije. Hij is nooit meer naar buiten gekomen. Hij zou in het gebouw zijn vermoord en in stukken gezaagd. De Saoedi’s houden het op een uit de hand gelopen verhoor door niet bevoegde ondervragers.

Hoekstra zegt dat hij deze week meer duidelijkheid wil over wat er is gebeurd in het consulaat en neemt dan zijn definitieve besluit. Eerder vandaag zei zijn woordvoerder daarover al: „Als de internationale verzoeken om opheldering onbeantwoord blijven, of als zou blijken dat Saoedi-Arabië betrokken is bij het verdwijnen van onderzoeksjournalist Khashoggi, is de eendaagse reis van de minister van de baan.”

In de Kamer is kritiek op de afwachtende houding van het kabinet. Kamerlid Sneller (D66) had Hoekstra opgeroepen af te zien van de reis. Geert Wilders vindt dat Nederland zich sowieso niet moet inlaten met de Saoedi’s, ’staatsterroristen en mensenrechtenschenders pur sang’. „Hoe minder contacten met die barbaren, hoe beter het is”, zegt de PVV-leider.

SP-Kamerlid Karabulut vindt dat er nu alle aanleiding is de geplande ministersbezoeken af te zeggen. „Van mensenrechtenactivisten worden handen en hoofden afgehakt. Saoedi-Arabië voert de oorlog in Jemen die wij zeggen te verafschuwen. Als je uitdraagt dat mensenrechten de hoeksteen van je buitenland beleid is, moet je daar ook naar handelen.”