Viswinkel mag geen haring meer verkopen

De zaak heeft een open brief aan burgemeester Femke Halsema geschreven. De brief is te lezen op het Facebook-account van de winkel.

De eigenaar van de winkel, de familie Visscher, wordt er eigenlijk moedeloos van. Vader Fons de Visscher heeft al menigmaal verzucht absoluut niet aan de winkel te zijn begonnen als hij vooraf had geweten dat er zo’n gevecht met de gemeente zou ontstaan over de winkel.

Hij vindt het eenvoudigweg oneerlijk dat de winkel dicht moet van de gemeente, omdat hij niet eens kon weten dat het stadsbestuur in het geheim bezig was om toeristenwinkels te weren uit de belangrijkste winkelstraten in de binnenstad.

Bekijk ook: Amsterdam pakt Nutellawinkels aan

Ja dat ook nog: ineens werd de viswinkel tot toeristenwinkel bestempeld.

„Er moet ons echt wat van het hart”, zegt zoon Pepijn Visscher. „Op 6 oktober 2017 komt de gemeente Amsterdam naar buiten met nieuwe regelgeving om zogenaamde ‘toeristenwinkels’ te weren. In uw ogen is onze winkel in strijd met deze nieuwe regels en moeten we nu sluiten.”

„Daar komt bij dat de regels aldus de gemeente zelf ‘in het diepste geheim’ zijn gemaakt. We hadden dit dus onmogelijk kunnen voorzien. Nog los van de discussie of we überhaupt een ‘toeristenwinkel’ zijn.”

Bekijk ook: Hagelslag kroon op pretpark Amsterdam

Al jaren had de familie plannen voor een viswinkel in Amsterdam. „Na vele panden te hebben bezichtigd is ons oog op het hoekpandje op de Leidsestraat 61 gevallen.”

Onder de Facebookpost gaat de tekst verder.

In de open brief maakt de familie inzichtelijk dat op 18 augustus een tienjarig huurcontract werd getekend. Twee weken later werd een lening afgesloten en op 19 september werd begonnen aan de verbouwing. „Op 6 oktober 2017 komen de nieuwe regels! Maar wij konden onmogelijk meer terug.”

Bekijk ook: Toeristenkermis aan banden

„Uw besluit van 6 oktober veroorzaakt grote problemen voor ons”, stelt de familie. „Ineens mogen we geen haring en kibbeling meer verkopen, de basis van iedere viswinkel! Als we de winkel sluiten, wat doen we dan met de schulden die we overhouden? En wat doen we met het voltallige personeel? We wilden daar een mooie viswinkel neerzetten, maar u kunt toch niet halverwege de spelregels veranderen? Dat ondermijnt toch alle rechtszekerheid?”

Bekijk ook: Winkel plakt nepoogjes op vis zodat aanbod verser oogt

„En het enige antwoord dat we hierop van de gemeente te horen krijgen, is: ‘Helaas, pech’. In wat voor politieke molen zijn we terecht gekomen als de moraal zo makkelijk opzij wordt gezet?”

Uiteindelijk ging de viswinkel van de familie op 18 november 2017 open. Dat er eindelijk weer een winkel opende die ook nuttig was voor de buurt, werd door de binnenstadbewoners omarmd. Vanmiddag krijgt de gemeente de ruimte om zijn visie te geven.

Reageren kan hieronder!