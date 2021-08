Neanderthaler in Duits museum krijgt donkerdere huid

„De neanderthaler kan nooit zo bleek zijn geweest als ons beeld, daarom wilden we hem een donkerdere huidskleur geven”, zegt museumdirecteur Bärbel Aufferman. „Het beeld is al klaar en staat nu in de kelder.” Het beeld is vanaf oktober te zien voor het publiek.

Mensen hadden 7000 jaar geleden allemaal een donkere huid. Volgens het museum is het dan ook voor de hand liggend dat de neanderthaler, die rond 40.000 jaar geleden uitstierf, dat ook had. Neanderthalers waren jagers en verzamelaars en waren bijna altijd in de buitenlucht, waardoor ze meer vitamine D binnenkregen en meer pigment aanmaakten.