Twijfels over gebruik Pfizer-vaccin in huisartsenpraktijken

„Stel je voor je krijgt als huisartsenpraktijk in één keer een voorraad van duizend vaccins geleverd. Daar kun je als kleine praktijk niks mee, want zoveel mensen kun je niet in korte tijd inenten.” De woordvoerster noemt bovendien de koeling van het vaccin (op -70 graden) voor praktijken „niet haalbaar.” De LHV baseert zich op de laatste informatie die ze van het ministerie van VWS heeft gekregen.

Het is de bedoeling dat eerst cliënten en zorgmedewerkers in verpleeghuizen het coronavaccin krijgen toegediend. Vervolgens moeten huisartsen ouderen en chronisch zieken gaan inenten (zo’n 6 miljoen mensen in totaal), voordat de rest van de bevolking in aanmerking komt voor vaccinatie.

Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) liet dinsdag weten dat mogelijk in januari de eerste mensen ingeënt gaan worden tegen corona. Hij deed zijn uitspraak naar aanleiding van de planning van het Europees Medicijn Agentschap (EMA) dat de vaccins moet goedkeuren. Het EMA maakte dinsdag bekend dat BioNTech/Pfizer en Moderna een aanvraag tot markttoelating hebben gedaan. EMA verwacht uiterlijk 29 december met een oordeel te komen over het vaccin van BioNTech/Pfizer. Als dit positief is, dan zal de Europese Commissie mogelijk nog voor de jaarwisseling een besluit kunnen nemen over de toelating van het vaccin tot de Europese markt. Het besluit over het vaccin van Moderna wordt half januari verwacht.

„Dus er blijft voor ons nog heel veel onduidelijk”, aldus de woordvoerster. „Vanaf het moment dat we meer weten over hoe het vaccin wordt geleverd, hoeveel er beschikbaar zijn en wanneer ze beschikbaar komen hebben we nog ongeveer zes weken nodig om alles voor te bereiden.”

Ook volgens ActiZ, de branchevereniging van organisaties in de (ouderen)zorg, is er nog onvoldoende duidelijk over zowel transport als bewaaropties van het Pfizer-vaccin. „Er zijn zo’n 2500 verpleeghuizen in Nederland”, aldus een woordvoerder. „Die verschillen allemaal in grootte en beschikbare voorzieningen. Er moet heel snel duidelijkheid komen over de logistieke aspecten van deze hele operatie. Het is nu gewoon wachten.”