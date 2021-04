Duitse vaccinatiemedewerker vulde spuiten met zoutoplossing

Zoutoplossing is bij injectie niet schadelijk in kleine doses en er is geen verhoogd risico voor mensen die de injecties hebben gekregen, zei Matthias Pultz, het hoofd van de gezondheidsdienst van de deelstaat Nedersaksen.

Het regionale hoofd van de desbetreffende afdeling in het district Friesland, Sven Ambrosy, zei diep geschokt te zijn door het nieuws. Ambrosy kondigde aan dat per direct het ’vier-ogenprincipe’ is ingevoerd bij het voorbereiden van de vaccinatiespuiten.

„Niemand wordt meer alleen gelaten met de vaccins, zodat er niets meer verborgen kan worden gehouden”, aldus Ambrosy. De vrouw die in de fout is gegaan is een professioneel verpleegster van rond de 40 jaar. Het Duitse Rode Kruis heeft aangekondigd dat zij ontslag zal nemen.

De politie heeft na overleg met de openbaar aanklager een onderzoek geopend om vast te stellen of het incident kan worden opgevat als mishandeling. De autoriteiten zijn momenteel aan het uitzoeken welke mensen de zoutinjecties hebben gekregen en dus nog een echt coronavaccin moeten halen.