’Gebiedsverbod voor Albanezen’

Begin vorige maand werden achttien mensen gered uit een container in de Rotterdamse Waalhaven. Ze hadden zelf contact gezocht met de hulpdiensten omdat ze vreesden in een penibele situatie terecht te zijn gekomen.

Daarop vroeg Leefbaar Rotterdam-raadslid Michel van Elck een debat aan met het stadsbestuur, want hij vreesde voor een forse toename van illegale migranten. Een ’zorgwekkende ontwikkeling’ die tegen moest worden gegaan.

Loco-burgemeester Bert Wijbenga stelde eerder dat het niet zo ernstig was, maar zegde wel toe met cijfers te komen om zijn verhaal te staven.

Burgemeester Ahmed Aboutaleb heeft die aantallen aangeleverd en tot Van Elcks verbazing is geen sprake van een afname van het aantal ’inklimmers’ die via Hoek van Holland de oversteek willen maken richting Engeland. „Dit jaar zijn in totaal 911 inklimmers aangehouden. In 2017 was het aantal aangehouden inklimmers tot en met de maand september 681”, zo laat Aboutaleb weten.

„Volgens loco-burgemeester Wijbenga en andere politieke partijen was er niets aan de hand, maar uit de cijfers blijkt wel degelijk, zoals Leefbaar Rotterdam ook steeds heeft aangegeven, dat het aantal illegale migranten toeneemt”, stelt Van Elck.

Daarom pleit hij voor harde maatregelen, vooral om de stroom aan Albanezen tegen te gaan. „Leefbaar Rotterdam wil dat er een gebiedsverbod komt in de haven en in Hoek van Holland voor Albanezen, want zij vormen het merendeel van de inklimmers. Ze komen hier niet naar toe voor een strandwandeling.”

Hij doet er een schepje bovenop. „Daarnaast pleit Leefbaar Rotterdam al langer om een visumplicht in te voeren voor Albanezen. Dat moet helpen om illegale migratie tegen te gaan maar ook tegen de steeds groter wordende vertegenwoordiging van Albanezen in criminaliteit, drugshandel en witwassen.”

Want eenmaal gepakt en een asielaanvraag is geen optie, dan rest slechts de straat. Want ’de vreemdeling wordt door de vreemdelingenpolitie heengezonden met het verzoek op eigen gelegenheid het land te verlaten’, weet de burgemeester.

„Het is natuurlijk van de zotte dat opgepakte inklimmers die geen asiel kunnen aanvragen gewoon weer vrijgelaten worden in plaats van dat zij het land worden uitgezet.

Deze mensen wagen natuurlijk weer een nieuwe oversteekpoging naar Engeland of belanden hier in de illegaliteit, met alle problemen van dien.” Binnenkort agendeert het raadslid de kwestie opnieuw op de politieke agenda.

