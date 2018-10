Nieuwe Porsche Panamera GTS krijgt meer power

+20 pk en +100 Nm

Porsche rust de Panamera GTS en Panamera GTS Sport Turismo uit met een 4,0-liter biturbo V8 met 460 pk (338 kW) en een maximumkoppel van 620 Nm. Daarmee is de nieuwe GTS 20 pk en 100 Nm krachtiger dan zijn voorganger. Een sportuitlaatsysteem, Porsche Traction Management-vierwielaandrijving (PTM) en een Sport Chrono Pakket zijn standaard.

Topsnelheid

De sprinttijd vanuit stilstand naar 100 km/h bedraagt 4,1 seconden en de topsnelheid van de Panamera GTS komt uit op 292 km/h (Sport Turismo: 289 km/h). Schakelen gebeurt met een achttraps PDK-automaat.

Luchtvering

Porsche rust de Panamera GTS-modellen verder uit met adaptieve luchtvering met driekamer-technologie. Het sportonderstel van de twee is met 10 millimeter verlaagd en hun Porsche Active Suspension Management (PASM) is afgesteld om meer sportiviteit te bieden. De remmen zijn fors: vóór 390 millimeter en achter 365 millimeter.

Te herkennen aan…

De GTS is te herkennen aan een overwegend zwart front, zwarte details aan de achterzijde en andere donkere exterieurelementen. Rollen doen de GTS-modellen op 20-inch Panamera Design wielen. Het interieur is onder meer afgewerkt met zwart alcantara en geanodiseerd aluminium. Smaakvol is het stuurwiel dat met alcantara is afgewerkt. Porsche levert optioneel een GTS-interieurpakket: bestaande uit een toerenteller in een kleur naar keuze, speciale stiksels en GTS-logo’s in de contrasterende kleuren karmijnrood of krijt. Nieuw voor de hele Panamera-reeks is het Head-Up Display. Deze kan door de bestuurder worden geconfigureerd en projecteert alle belangrijke informatie in kleur in de voorruit.

Porsche vraagt voor de Panamera GTS een bedrag van 189.500 euro versus 195.600 euro voor de Panamera GTS Sport Turismo.