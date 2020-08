Tientallen woningen ontruimd na gaslek in Wahlwiller

Foto ter illustratie. Ⓒ ANP / HH

WAHLWILLER - De hulpdiensten hebben dinsdagochtend zo’n veertig woningen ontruimd in het Limburgse dorp Wahlwiller in de gemeente Gulpen-Wittem. Dit gebeurde nadat bij werkzaamheden een hogedrukgasleiding kapot was getrokken, maakte de veiligheidsregio Zuid-Limburg bekend.