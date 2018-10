Fred Ros: Geen opdracht voor moord Holleeder

LIVE – Verslaggever Saskia Belleman is bij de rechtszaak aanwezig. Haar tweets lees je onderaan dit artikel (vanaf circa 10.00 uur).

Van der Bijl werd op 20 april 2006 in Amsterdam doodgeschoten. Het is een van de moorden waarvoor Holleeder momenteel terechtstaat. Fred Ros is maandag en dinsdag als getuige gehoord.

Ros zegt dat hij Van der Bijl noch Holleeder heeft gekend. Hij is veroordeeld voor het organiseren van de liquidatie van Van der Bijl. Volgens Ros heeft hij gehandeld in opdracht van Dino Soerel. Ook Soerel is voor deze moord veroordeeld, in het liquidatieproces Passage. Ros trad in dat proces op als kroongetuige, wat hem een forse strafkorting opleverde. Volgens Ros staat wel vast dat Holleeder bij de moord op Van der Bijl betrokken is geweest, omdat hij samen met Soerel in het criminele milieu optrok.

Het verhoor van Ros in de zaak-Holleeder heeft veel korter geduurd dan voorzien. Het proces ligt stil tot in elk geval 12 november.

Soerel

De rechter-commissaris in Amsterdam heeft de voorlopige hechtenis van Dino Soerel geschorst. Dat meldt een woordvoerder van het Openbaar Ministerie (OM). Soerel werd op 1 oktober in zijn cel aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de moord op 'onderwereldbankier' Willem Endstra in 2004. Voor andere liquidaties kreeg Soerel in 2017 levenslang opgelegd in het liquidatieproces Passage.

Soerels advocaat Nico Meijering bevestigt de beslissing van de onderzoeksrechter. De voorlopige hechtenis van Soerel (57) is geschorst onder voorwaarden dat hij geen contact heeft met medeverdachten in de zaak-Endstra, aldus Meijering. De raadsman benadrukt dat zijn cliënt begin oktober niet is aangehouden voor mogelijke betrokkenheid bij de liquidatie van crimineel John Mieremet (2005).

De schorsing betekent niet dat Soerel geen verdachte meer is in de zaak-Endstra. Behalve van de moord verdenkt het OM hem ook van de afpersing van Endstra. Willem Holleeder is daarvoor veroordeeld. Holleeder staat momenteel terecht voor een reeks liquidaties, waaronder die van Endstra. Volgens het OM zijn Holleeder en Soerel samen in het criminele milieu opgetrokken.

Op 1 oktober hield de politie in Spanje ook de 54-jarige Nederlander Donald G. aan, op verzoek van de Nederlandse autoriteiten. Justitie verdenkt ook hem van betrokkenheid bij de moord op Endstra en heeft zijn uitlevering gevraagd.

Soerel heeft tegen de uitspraak in Passage beroep in cassatie aangetekend. De beslissing in die procedure zal nog geruime tijd op zich laten wachten, verwacht zijn advocaat.