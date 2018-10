Pompeo spreekt ook kroonprins Bin Salman

Pompeo spreekt Bin Salman. Ⓒ EPA

RIYAD - De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Mike Pompeo, heeft na een onderhoud met Saoedische koning in Riyad ook een gesprek gehad met diens zoon, kroonprins Mohammed bin Salman. Pompeo is naar de regio gereisd vanwege de verdwijning van de Saoedische journalist Jamal Khashoggi. Die woonde in de VS en is begin deze maand in het Saoedische consulaat in Istanbul verdwenen.