Saoedi-Arabië laat Amerikaanse soldaten toe

Saoedi-Arabië wil de veiligheid in de regio verbeteren door Amerikaanse militairen toe te laten. „We willen ook meer militaire samenwerking met de Verenigde Staten”, zegt een medewerker van het ministerie van Defensie tegen SPA.

De VS willen „een extra optie” bieden in het geval van plotselinge bedreigingen. De spanningen tussen de VS en Iran lopen de laatste tijd hoog op. Mogelijk heeft Saoedi-Arabië daarom aangeboden soldaten te huisvesten.

Sinds 2003 zijn er geen Amerikaanse militairen meer aanwezig in Saoedi-Arabië.