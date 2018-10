Ambassade zegt ’sorry’ om kat in pyjama-mail

De foto die de Amerikaanse ambassade de wereld inzond. Ⓒ Twitter

Canberra - Degene die de inbox van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken raadpleegde, heeft waarschijnlijk even met de ogen moeten knijpen. Vanuit de Amerikaanse ambassade in het Australische Canberra werd namelijk een e-mailuitnodiging met een kat in Koekiemonster-pyjama verzonden.