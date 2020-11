Droom werd nachtmerrie voor kapper die overlijdt in zijn net geopende zaak

De eigenaar van de Larense Barbiershop Florens stierf waarschijnlijk doordat de afvoer van een cv ketel was losgeschoten en zijn zaak vulde met dodelijk koolmonoxide. Ⓒ Caspar Huurdeman/FB

Laren - Een leeg doosje paracetamol in de vuilnisbak als stille getuige van het drama dat zich maandag heeft voltrokken in de Larense Barbiershop Florens. Een drama dat de 41-jarige eigenaar van de onlangs geopende zaak op de Naarderstraat niet kan navertellen. De kapper, die de zaak had vernoemd naar zijn tweede net geboren zoon, stierf aan de gevolgen van een veel te hoge dosis koolmonoxide in zijn bloed. Een vrolijke man vol humor, zo kennen zijn klanten hem.