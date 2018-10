Dode in voetbalkooi stierf natuurlijke dood

In de kooi aan de Amazoneweg in de wijk Tanthof, die is omgeven door een hoog hek, lag dinsdagmiddag een voetbal. Tegen de kooi staat een vouwfiets met op de bagagedrager een plastic tas.

In de buurt is met ontzetting en verbazing gereageerd. Volgens omstanders zou het om een man gaan die regelmatig in z’n eentje aan het voetballen is.