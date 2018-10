Twentse leerlingen ontsnappen in Keulen aan molotovcocktail

Er waren op dat moment per toeval geen docenten bij aanwezig. Volgens de school zijn de jonge Nederlanders, in de leeftijd van 14 en 15 jaar, geen moment in gevaar geweest. Een meisje van 14 uit Duitsland raakte echter wel gewond, aldus de Duitse politie.

Het is niet helemaal duidelijk hoe ver de groep van de brandbom verwijderd was, toen deze in het fastfood-restaurant tot ontploffing werd gebracht. Of ze daarmee nog van geluk mogen spreken, dat vindt woordvoerder Loes Koop van de Grundel wat te kort door de bocht. „Je moet het niet dramatischer maken dan het is. Het is een heel ander verhaal als één van die zeven leerlingen wordt gegijzeld of wat dan ook. Daarvan is absoluut geen sprake geweest.”

Overstap

De leerlingen uit Nederland maakten deel uit van een grotere groep van in totaal 18 havo- en vwo-scholieren die op weg waren voor een uitwisselingsweek in Heidelberg. ’s Middags, toen ze 40 minuten moesten wachten op de overstap naar een volgende treinverbinding, gingen de leerlingen in overleg met de begeleiding uiteen in groepjes.

„De ene ging een broodje halen of wat anders, anderen wilden naar de ’Mac’, zoals dat tegenwoordig zo populair heet”, vertelt Koop. „Nadat ze dat voorval zagen gebeuren, zijn ze zo snel mogelijk naar buiten gegaan en hebben ze zich weer aangesloten bij het grotere groepje leerlingen. Toen kwam er al politie en beveiliging aan om het station te ontruimen. Daarop zijn ze met z’n allen wat gaan drinken, werden ouders geïnformeerd en is er contact geweest met school.”

Dagje vrij

Na het gevaarlijke incident hebben de twee docenten die de leerlingengroep begeleidden in overleg met de schoolleiding besloten om niet verder te reizen, maar terug te keren naar het thuisfront. Dat ging per inderhaast gecharterde bus. Maandagmiddag tegen zessen was iedereen terug in Hengelo. „Ze hebben zeer adequaat opgetreden”, concludeert de woordvoerster. „De betrokken leerlingen hebben vandaag een dagje vrij om van alle gebeurtenissen bij te komen.” De meesten van hen zijn vooral teleurgesteld door de annulering van het uitje, zo weet ze. „Met de leraren gaat het goed.”

Van de gijzelingsactie bij een eveneens in het station gevestigde apotheek, die later met veel machtsvertoon door de politie werd beëindigd, hebben de scholieren in elk geval niets meegekregen. Koop: „Morgen gaan ze weer naar school.”

Er wordt wel gekeken of er nazorg nodig is, voor zowel de docenten als de leerlingen die weer terug naar huis moesten. „Die mogelijkheid wordt hen in samenspraak met ouders geboden. De ene ervaart het zo, de ander zus”, licht de woordvoerster toe. „We proberen als school zijnde te doen wat er noodzakelijk is.”